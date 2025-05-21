Он также напомнил, что некоторые европейские государства пытались воспрепятствовать участию лидеров Сербии, Словакии и Бразилии в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, вплоть до «закрытия воздушного пространства для пролета их самолетов». Венедиктов отметил, что такие действия не имеют эффекта. «Такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности», — подчеркнул он.