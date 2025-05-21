Запад не хочет, чтобы партнеры ехали на форум по безопасности в РФ.
Западные страны оказывают давление на партнеров России с целью помешать их участию в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве с 27 по 29 мая. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
«Разумеется», — так Венедиктов ответил на вопрос, оказывают ли западники давление на партнеров России с тем, чтобы они отказались участвовать во встрече в Москве. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, западные государства используют различные методы — от шантажа до прямых угроз и ультиматумов, чтобы заставить партнеров России отказаться от визита.
Он также напомнил, что некоторые европейские государства пытались воспрепятствовать участию лидеров Сербии, Словакии и Бразилии в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, вплоть до «закрытия воздушного пространства для пролета их самолетов». Венедиктов отметил, что такие действия не имеют эффекта. «Такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности», — подчеркнул он.
Международная встреча высоких представителей в Москве пройдет под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Состоится она 27−29 мая на площадке Национального центра «Россия».
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