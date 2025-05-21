Коллективный Запад пытается снова угрозами и шантажом заставить партнеров России отказаться от поездки в Москву на встречу по безопасности. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает РИА Новости.
«Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов», — напомнил он.
Венедиктов отметил, что в данной ситуации западники снова применяют свои методы запугивания. Среди них традиционно используются шантаж, угрозы и ультиматумы. Но, по его мнению, такие практики уже давно не приносят ожидаемых результатов.
Он уверен, что российские коллеги и партнеры из числа стран Глобального Юга и Востока не ведутся на угрозы. Они выступают за конструктивизм во взаимоотношениях, в том числе, и в вопросах безопасности.
Встреча по безопасности запланирована на последние дни мая. Она должна состояться в Национальном центре «Россия». Председательствовать на саммите будет секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Сообщалось, что на мероприятии могут собраться представители более 150 стран. Свыше 100 уже подтвердили свое участие.
Ранее «МК» писал, что 21 мая 70-летие отмечает Сергей Шойгу. Ровно половину прожитых лет Сергей Кужугетович — на государственной службе.