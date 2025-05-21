СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам

«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя. Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа о том, что посредническая роль США будет ограничена», — указано в статье.