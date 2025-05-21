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СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Беседа президентов России и США нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Европы и Украины, пишет Reuters.

Источник: © РИА Новости

«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя. Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа о том, что посредническая роль США будет ограничена», — указано в статье.

При этом европейские политики шокированы тем, что Трамп не ставил перед Путиным никаких ультиматумов, добавляется в материале.

«С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — заключило агентство.

В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.