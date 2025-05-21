Times: Британия готовит санкции против глав Минобороны и Минфина Израиля

Британское правительство рассматривает возможность введения персональных ограничительных мер против ключевых министров израильского кабинета, включая главу Минфина Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и руководителя оборонного ведомства Исраэля Каца. Согласно информации Times, Лондон координирует свои действия с рядом зарубежных партнеров для разработки совместных санкционных мер.
Политическое решение последовало после резкого заявления премьер-министра Кира Стармера, осудившего последнюю эскалацию боевых действий в Газе. Британский лидер потребовал немедленного прекращения огня и снятия ограничений на гуманитарные поставки в анклав. Дипломатическая напряженность достигла нового уровня, когда МИД Великобритании вызвало израильского посла для вручения ноты протеста, в которой действия Тель-Авива были охарактеризованы как подрывающие двусторонние отношения.
Напомним, на этой неделе тройка западных стран — Великобритания, Франция и Канада — выступила с совместным предупреждением о готовности применить конкретные меры воздействия, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе и не обеспечит беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Нынешние санкционные планы представляют собой логическое продолжение этой ультимативной позиции.
Ранее Европейский союз инициировал процедуру пересмотра соглашения об ассоциации с Израилем.