Times: Британия готовит санкции против глав Минобороны и Минфина Израиля

Напомним, на этой неделе тройка западных стран — Великобритания, Франция и Канада — выступила с совместным предупреждением о готовности применить конкретные меры воздействия, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе и не обеспечит беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Нынешние санкционные планы представляют собой логическое продолжение этой ультимативной позиции.