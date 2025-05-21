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В США забили тревогу из-за ситуации на границе Венгрии и Украины

Экс-разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер в социальных сетях заявил, что в настоящий момент на границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт.

Экс-разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер в социальных сетях заявил, что в настоящий момент на границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт.

Он уточнил, что власти Венгрии направили свои войска к границе с Украиной. Между странами существует дипломатический скандал, поскольку они обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки.

«Помимо прочего, представители киевского режима начали принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки бойцов в рядах вооруженных сил Украины», — отметил Риттер.

По его словам, сейчас риск эскалации довольно высок, особенно если киевский режим пошатнется.