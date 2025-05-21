Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова дала оценку политике ведущих функционеров Евросоюза по отказу от российских энергоносителей. Подробнее об этой проблеме она рассказала в рамках своего брифинга.
«…Это продолжение той самоубийственной линии, которую выбрала евробюрократия еще в 2022 году в рамках плана “REPowerEU”… Есовцы продолжают вопреки здравому смыслу и экономической целесообразности последовательную и целенаправленную саморазрушительную политику», — подчеркнула Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала представленный 6 мая план еврокомиссаров по полному отказу от энергоносителей из России. В новый перечень, помимо углеводородов, вошло и топливо для ядерных реакторов.
Мария Захарова добавила, что продолжающееся разрушение экономических связей с Россией подрывает основы энергетической безопасности и благосостояния Европы.
С мнением официального представителя российского дипкорпуса согласен и член Совета Федерации Алексей Пушков. Ранее сенатор объяснил, почему бессмысленные санкционные пакеты демонстрируют желание европейских функционеров «увлеченно душить самих себя».