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Захарова назвала «самоубийственным» желание ЕС отказаться от энергоносителей РФ

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова дала оценку политике ведущих функционеров Евросоюза по отказу от российских энергоносителей.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова дала оценку политике ведущих функционеров Евросоюза по отказу от российских энергоносителей. Подробнее об этой проблеме она рассказала в рамках своего брифинга.

«…Это продолжение той самоубийственной линии, которую выбрала евробюрократия еще в 2022 году в рамках плана “REPowerEU”… Есовцы продолжают вопреки здравому смыслу и экономической целесообразности последовательную и целенаправленную саморазрушительную политику», — подчеркнула Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала представленный 6 мая план еврокомиссаров по полному отказу от энергоносителей из России. В новый перечень, помимо углеводородов, вошло и топливо для ядерных реакторов.

Мария Захарова добавила, что продолжающееся разрушение экономических связей с Россией подрывает основы энергетической безопасности и благосостояния Европы.

С мнением официального представителя российского дипкорпуса согласен и член Совета Федерации Алексей Пушков. Ранее сенатор объяснил, почему бессмысленные санкционные пакеты демонстрируют желание европейских функционеров «увлеченно душить самих себя».