Суд не стал менять приговор за взятку экс-министру лесного хозяйства Красноярского края

Свою вину в суде экс-министр не признал и заявил, что его оговорили. Перечисленные на его счет деньги он объяснял займами от брата и другими «семейными финансовыми взаимоотношениями». Но доказательства позволили признать Димитрия Маслодудова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наказать его решили 12 годами в колонии строгого режима и штрафом в 10,7 млн рублей. После освобождения он еще 12 лет не сможет занимать определенные должности. Эквивалент взятки конфисковали в доход государства. Также был вынесен обвинительный приговор в отношении брата бывшего министра.