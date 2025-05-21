Суд не стал менять приговор за взятку экс-министру лесного хозяйства Красноярского края

Материалы дела повторно изучил Красноярский краевой суд, но менять приговор не стал, так как посчитал квалификацию верной, а наказание справедливым. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, суд и следствие доказали, что в период с 2018 по 2020 год чиновник помогал лесозаготовителям получить лучшие участки, ускорить выдачу разрешений на рубку, организовывал консультации работников министерства и лесничеств. За это через своего брата он получил взятку в размере 3,5 млн рублей.
Также через брата в августе 2018 года министр получил от знакомого предпринимателя 1 млн рублей за содействие в заключении договора аренды лесного участка. На самом деле возможности повлиять на процедуру торгов у него не было. Взятые на себя обязательства Маслодудов не исполнил.
Свою вину в суде экс-министр не признал и заявил, что его оговорили. Перечисленные на его счет деньги он объяснял займами от брата и другими «семейными финансовыми взаимоотношениями». Но доказательства позволили признать Димитрия Маслодудова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наказать его решили 12 годами в колонии строгого режима и штрафом в 10,7 млн рублей. После освобождения он еще 12 лет не сможет занимать определенные должности. Эквивалент взятки конфисковали в доход государства. Также был вынесен обвинительный приговор в отношении брата бывшего министра.