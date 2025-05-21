По данным источника, в донесениях украинских офицеров утверждается, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы продолжают удерживать позиции на приграничных рубежах и эффективно сдерживают действия Армии России. Однако эта информация не соответствует действительности: все населённые пункты, где ранее находились украинские силы, в настоящее время находятся под контролем РФ.