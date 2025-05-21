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Командиры ВСУ сообщают Киеву об «успехах» в освобождённой Курской области

Командиры украинских подразделений отправляют в центральное военное руководство ложные отчёты об обстановке в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Источник: Life.ru

По данным источника, в донесениях украинских офицеров утверждается, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы продолжают удерживать позиции на приграничных рубежах и эффективно сдерживают действия Армии России. Однако эта информация не соответствует действительности: все населённые пункты, где ранее находились украинские силы, в настоящее время находятся под контролем РФ.

Достоверная информация о положении дел на этом участке границы поступает в Киев с заметной задержкой. Кроме того, в официальных сводках украинского командования умалчивается о реальных потерях, понесённых в ходе боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал, что в мае российские военные помешали ВСУ дважды осуществить прорыв на территорию Курской области. Украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Бронетехника и множество боевиков были уничтожены.