По данным холдинга, «Краснополь-М2» эффективно поражает различные цели, включая пункты управления БПЛА, укреплённые пункты дислокации, артиллерию и бронетехнику.
«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса “Краснополь-М2”, важной для достижения победы. На его счету широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника. В их числе — танки Leopard и Abrams», — цитирует РИА «Новости».
«Краснополь» представляет собой управляемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров, предназначенный для поражения бронированных целей и других военных объектов. Коррекция траектории осуществляется аэродинамическими рулями по лазерной отметке, что значительно повышает точность попадания.
Ранее в госкорпорации сообщили, что российские серийные танки превосходят немецкие Leopard по защищённости и лучше адаптированы к реалиям современного боя благодаря постоянным улучшениям. Согласно экспертным оценкам, серийные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М демонстрируют наилучшее соответствие требованиям современного боя.