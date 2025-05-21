«Ростех»: «Краснополь-М2» показал эффективность против танков Abrams и Leopard

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса “Краснополь-М2”, важной для достижения победы. На его счету широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника. В их числе — танки Leopard и Abrams», — цитирует РИА «Новости».