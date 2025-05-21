Разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам

Агентство Reuters сообщило, что беседа президентов России и Соединенных Штатов Америки нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Украины и европейских стран.
По словам авторов издания, для киевского режима и его союзников, которые на протяжении нескольких месяцев пытались привлечь Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя.
«Помимо прочего, представители Киева существенно обеспокоены заявлением американского лидера о том, что посредническая роль США будет ограничена», — говорится в материале.
Уточняется, что европейские политики шокированы тем, что глава Белого дома не поставил перед президентом России Владимиром Путиным никаких ультиматумов.
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