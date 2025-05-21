Рубио заявил, что Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

Госсекретарь США Марко Рубио обозначил ключевую проблему в урегулировании конфликта на Украине. Выступая на брифинге, он заявил, что «Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем».