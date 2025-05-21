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Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщили, что украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве, которые содержат ложную информацию об успехах в сдерживании российских военных в Курской области.

РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщили, что украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве, которые содержат ложную информацию об успехах в сдерживании российских военных в Курской области.

По словам источников, командиры ВСУ делают несмотря на то, что в настоящий момент российские военнослужащие полностью освободили Курскую область.

«В докладах командиров бригад ВСУ вышестоящему командованию говорится, что украинские военные якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы ВС РФ», — отметил источник.

Он уточнил, что реальная картина происходящего на территории региона доходит до высшего командования вооруженных сил Украины с громадной задержкой. При этом замалчиваются истинные потери ВСУ на данном участке.

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