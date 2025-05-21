Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Лавров посетит Пермь: цель и дата визита

ПЕРМЬ, 21 мая, ФедералПресс. Министр иностранных дел России посетит Пермь в конце мая. Сергей Лавров примет участие в международных общественно-политических слушаниях, которые пройдут в столице Прикамья. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AP 2024

«Также 29 мая в Перми под председательством Сергея Лаврова состоится выездное заседание комиссии Генерального совета партии “Единая Россия” по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, общественно-политические слушания в Перми 29 мая проведет «Единая Россия». Они будут посвящены инициативе, которую озвучил Владимир Путин. Речь идет о формировании формированию на Евразийском пространстве контура равной и неделимой безопасности. В мероприятии примут участие дипломаты, парламентарии, общественные деятели, представители бизнеса и науки.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Сергей Лавров пообещал защитить православных людей на Украине. По его словам, Россия будет добиваться того, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Также «ФедералПресс» сообщал о телефонной беседе главы МИД РФ и госсекретаря США Марка Рубио, во время которой подвели итоги переговоров по украинскому конфликту.