Глава МИД Лавров посетит Пермь: цель и дата визита

«Также 29 мая в Перми под председательством Сергея Лаврова состоится выездное заседание комиссии Генерального совета партии “Единая Россия” по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Напомним, общественно-политические слушания в Перми 29 мая проведет «Единая Россия». Они будут посвящены инициативе, которую озвучил Владимир Путин. Речь идет о формировании формированию на Евразийском пространстве контура равной и неделимой безопасности. В мероприятии примут участие дипломаты, парламентарии, общественные деятели, представители бизнеса и науки.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Сергей Лавров пообещал защитить православных людей на Украине. По его словам, Россия будет добиваться того, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Также «ФедералПресс» сообщал о телефонной беседе главы МИД РФ и госсекретаря США Марка Рубио, во время которой подвели итоги переговоров по украинскому конфликту.