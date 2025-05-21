Глава МИД Лавров посетит Пермь: цель и дата визита

Ранее «ФедералПресс» писал, что Сергей Лавров пообещал защитить православных людей на Украине. По его словам, Россия будет добиваться того, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Также «ФедералПресс» сообщал о телефонной беседе главы МИД РФ и госсекретаря США Марка Рубио, во время которой подвели итоги переговоров по украинскому конфликту.