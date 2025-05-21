Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

Согласно проекту постановления Правительства РК о ратификации соглашения о займе для проекта ускоренной цифровизации, ранее опубликованном Министерством финансов ан сайте «Открытые НПА», сообщалось, что Международный банк реконструкции и развития предоставит Казахстану кредит на проведение интернета в сёлах. Сумма кредита будет около 13 миллиардов японских йен, что эквивалентно 83,6 миллиона долларов.