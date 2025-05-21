В Свердловской области назначили нового замминистра ЖКХ

По данным РБК Екатеринбург, контракт с Фадеевым заключен на год — с 23 мая 2025 года по 22 мая 2026 года. Уже после губернаторских выборов, которые пройдут 14 сентября 2025 года, когда все региональное правительство сложит с себя полномочия, Василий Фадеев может войти в новый состав кабмина в качестве министра ЖКХ.