В Свердловской области назначили нового замминистра ЖКХ

Василий Фадеев назначен заместителем министра ЖКХ Свердловской области. Указ подписал врио губернатора Денис Паслер.
По данным РБК Екатеринбург, контракт с Фадеевым заключен на год — с 23 мая 2025 года по 22 мая 2026 года. Уже после губернаторских выборов, которые пройдут 14 сентября 2025 года, когда все региональное правительство сложит с себя полномочия, Василий Фадеев может войти в новый состав кабмина в качестве министра ЖКХ.
Про чиновника известно, что он состоит в экспертном совете по развитию общественных пространств и общественном совете при РЭК Свердловской области. Он также принимал активное участие в разработке программы «Формирование комфортной городской среды в Свердловской области на 2018 — 2024 годы». По данным нескольких СМИ, Василий Фадеев — муж заместителя мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой.