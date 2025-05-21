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В Свердловской области назначили нового замминистра ЖКХ

Денис Паслер назначил нового замглавы министерства ЖКХ Свердловской области.

Василий Фадеев назначен заместителем министра ЖКХ Свердловской области. Указ подписал врио губернатора Денис Паслер.

По данным РБК Екатеринбург, контракт с Фадеевым заключен на год — с 23 мая 2025 года по 22 мая 2026 года. Уже после губернаторских выборов, которые пройдут 14 сентября 2025 года, когда все региональное правительство сложит с себя полномочия, Василий Фадеев может войти в новый состав кабмина в качестве министра ЖКХ.

Про чиновника известно, что он состоит в экспертном совете по развитию общественных пространств и общественном совете при РЭК Свердловской области. Он также принимал активное участие в разработке программы «Формирование комфортной городской среды в Свердловской области на 2018 — 2024 годы». По данным нескольких СМИ, Василий Фадеев — муж заместителя мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой.