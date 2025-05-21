Губернатор Иркутской области встретился с местными предпринимателями

В Иркутске прошла открытая встреча губернатора Игоря Кобзева с предпринимателями региона, в которой приняли участие более 190 представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, мероприятие дало старт Неделе предпринимательства «Будущее здесь», приуроченной ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.
Глава региона отметил устойчивый рост предпринимательской активности в регионе. С 2020 года количество субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства — Ред.) увеличилось на 9%, достигнув 92 тысяч. Особенно заметен рост числа самозанятых — сейчас их в области около 182 тысяч. В секторе малого и среднего бизнеса занята треть работающего населения региона — порядка 387 тысяч человек, а доля МСП в валовом региональном продукте составляет 17,5%.
— Предприниматели не раз доказали свою устойчивость — и в пандемию, и в условиях санкционного давления. Сегодня они активно помогают участникам СВО и их семьям, оказывая как финансовую, так и гуманитарную поддержку. Выражаю искреннюю благодарность каждому за это участие, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В ходе двухчасового диалога обсудили различные меры господдержки. Отдельное внимание уделили развитию креативных индустрий. Отметим, в июне 2025 года в регионе пройдут публичные слушания по мерам поддержки этого направления с последующим их законодательным закреплением.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Приангарье готовится к проведению ралли «Шелковый путь-2025».