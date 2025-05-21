Губернатор Иркутской области встретился с местными предпринимателями

Глава региона отметил устойчивый рост предпринимательской активности в регионе. С 2020 года количество субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства — Ред.) увеличилось на 9%, достигнув 92 тысяч. Особенно заметен рост числа самозанятых — сейчас их в области около 182 тысяч. В секторе малого и среднего бизнеса занята треть работающего населения региона — порядка 387 тысяч человек, а доля МСП в валовом региональном продукте составляет 17,5%.