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Словакия отказалась от соглашения ВОЗ, сославшись на нарушение суверенитета

Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что его страна располагает вескими основаниями не принимать новое соглашение в рамках членства во Всемирной организации здравоохранения.

Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что его страна располагает вескими основаниями не принимать новое соглашение в рамках членства во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает информпортал EurAsia Daily.

«Делегация сделала именно то, что должна была сделать в соответствии с инструкциями словацкого Правительства», — подчеркнул Роберт Фицо.

Согласно информации главы Кабмина, в предложенном 20 мая ВОЗ документе о противодействии пандемиям имеются положения, которые являются попранием права на суверенитет присоединившихся к организации стран.

Как отметили в EDaily, особую озабоченность словацкого Правительства вызвали нераскрытые приложения к соглашению. Среди воздержавшихся от голосования, помимо Словакии, были еще 40 делегаций.

Предписания и заключения ВОЗ уже достаточно давно вызывают настороженность не только у Роберта Фицо. Ранее доктор медицинских наук Владимир Никифоров назвал пессимистичные прогнозы организации относительно скорой пандемии желанием «вернуть свою значимость».