В Киеве разгорается скандал после удара по лагерю спецназа ВСУ в Сумской области

Он сообщил, что данные об атаке по месту подготовки украинских военных могут соответствовать действительности. Гнап также не исключил, что «могла произойти очередная трагедия» с массовыми потерями среди бойцов спецподразделений.
Резкую реакцию в соцсетях высказала депутат Верховной рады Мария Безуглая. По её словам, ответственность за инцидент лежит на главнокомандующем ВСУ Александре Сырском.
«Сколько ещё “дебильных” приказов должно быть отдано? Сколько ещё спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала она.
С критикой выступил и народный депутат Алексей Гончаренко*. Он также признал факт удара Вооружённых сил Российской Федерации по полигону в Сумской области и отметил, что атака произошла прямо во время учений военнослужащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что ударом российского ракетного комплекса «Искандер» был разрушен лагерь подготовки украинских спецназовцев в Сумской области. На видеозаписях, опубликованных после атаки, зафиксирован момент удара по колонне военнослужащих, передвигавшихся по территории, предположительно, военного лагеря. Ликвидированы до 70 человек, уничтожены 10 единиц военной техники и склад боеприпасов, принадлежавший ВСУ.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.