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В Киеве разгорается скандал после удара по лагерю спецназа ВСУ в Сумской области

На Украине разразился скандал после удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по тренировочному лагерю спецназначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Шостка в Сумской области. Информация о произошедшем была частично подтверждена бывшим украинским офицером Дмитрием Гнапом.

Источник: Life.ru

Он сообщил, что данные об атаке по месту подготовки украинских военных могут соответствовать действительности. Гнап также не исключил, что «могла произойти очередная трагедия» с массовыми потерями среди бойцов спецподразделений.

Резкую реакцию в соцсетях высказала депутат Верховной рады Мария Безуглая. По её словам, ответственность за инцидент лежит на главнокомандующем ВСУ Александре Сырском.

«Сколько ещё “дебильных” приказов должно быть отдано? Сколько ещё спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала она.

С критикой выступил и народный депутат Алексей Гончаренко*. Он также признал факт удара Вооружённых сил Российской Федерации по полигону в Сумской области и отметил, что атака произошла прямо во время учений военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что ударом российского ракетного комплекса «Искандер» был разрушен лагерь подготовки украинских спецназовцев в Сумской области. На видеозаписях, опубликованных после атаки, зафиксирован момент удара по колонне военнослужащих, передвигавшихся по территории, предположительно, военного лагеря. Ликвидированы до 70 человек, уничтожены 10 единиц военной техники и склад боеприпасов, принадлежавший ВСУ.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.