Папа римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры РФ и Украины

Перед переговорами с представителями Европы, 19 мая, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа продлилась более двух часов. Президенты обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом.