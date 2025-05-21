Венедиктов: Россия пригласила США на форум по безопасности в Москве

Россия пригласила на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, США и целый ряд недружественных стран, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
Встреча пройдет в Москве 27−29 мая. По словам Венедиктова, к участию в форуме интерес проявляют представители целого ряда недружественных государств, несмотря на антироссийский курс, передает РИА Новости.
В рамках форума планируется проведение неформальных встреч делегаций стран БРИКС, АСЕАН, ШОС и СНГ. Участники предстоит обсудить вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.