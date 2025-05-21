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Венедиктов: Россия пригласила США на форум по безопасности в Москве

Россия пригласила на международную встречу высоких представителей недружественные государства.

Источник: Аргументы и факты

Россия пригласила на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, США и целый ряд недружественных стран, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Встреча пройдет в Москве 27−29 мая. По словам Венедиктова, к участию в форуме интерес проявляют представители целого ряда недружественных государств, несмотря на антироссийский курс, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 13-й международной встрече высоких представителей станут более 125 делегаций из более чем 100 стран. Приглашения на форум направлены в страны Глобального Юга и Востока, страны СНГ, а также участникам ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и руководству ряда международных структур.

В рамках форума планируется проведение неформальных встреч делегаций стран БРИКС, АСЕАН, ШОС и СНГ. Участники предстоит обсудить вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.