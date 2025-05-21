Венедиктов: Россия пригласила США на форум по безопасности в Москве

Ранее сообщалось, что в 13-й международной встрече высоких представителей станут более 125 делегаций из более чем 100 стран. Приглашения на форум направлены в страны Глобального Юга и Востока, страны СНГ, а также участникам ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и руководству ряда международных структур.