Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Риттер предупредил о нарастающем противостоянии на украинско-венгерской границе.
По данным аналитика, Будапешт уже перебросил военные подразделения к приграничным районам, в то время как киевские власти усилили принудительную мобилизацию этнических венгров, проживающих в Закарпатье, для восполнения потерь на передовой.
Как отмечается в комментарии эксперта, опубликованном в его официальном аккаунте в X*, текущая ситуация осложняется взаимными обвинениями в шпионаже.
Дипломатический кризис между странами достиг опасной черты, когда обе стороны публично обвинили друг друга в создании разведывательных сетей на своей территории.
Риттер подчеркивает, что подобная эскалация напряженности может привести к открытому межгосударственному конфликту, учитывая исторически сложные отношения между Венгрией и Украиной, а также активизацию военных приготовлений с обеих сторон границы.
Ранее политолог Юрий Бондаренко сказал, какую часть при разделе Украины получит Венгрия.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.