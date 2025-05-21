Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-разведчик Риттер: на украинско-венгерской границе назревает конфликт

Обе стороны обвинили друг друга в организации шпионской ячейки.

Источник: Аргументы и факты

Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Риттер предупредил о нарастающем противостоянии на украинско-венгерской границе.

По данным аналитика, Будапешт уже перебросил военные подразделения к приграничным районам, в то время как киевские власти усилили принудительную мобилизацию этнических венгров, проживающих в Закарпатье, для восполнения потерь на передовой.

Как отмечается в комментарии эксперта, опубликованном в его официальном аккаунте в X*, текущая ситуация осложняется взаимными обвинениями в шпионаже.

Дипломатический кризис между странами достиг опасной черты, когда обе стороны публично обвинили друг друга в создании разведывательных сетей на своей территории.

Риттер подчеркивает, что подобная эскалация напряженности может привести к открытому межгосударственному конфликту, учитывая исторически сложные отношения между Венгрией и Украиной, а также активизацию военных приготовлений с обеих сторон границы.

Ранее политолог Юрий Бондаренко сказал, какую часть при разделе Украины получит Венгрия.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.