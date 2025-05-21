Замглавы Совбеза отметил, что подлинным мотивом европейских сторонников киевских элит является создание собственного «оккупационного режима». Как указали в ТАСС, Дмитрий Медведев назвал другим стремлением «Коалиции желающих» провокацию глобального вооруженного конфликта, который приведет к катастрофическим последствиям для всех.