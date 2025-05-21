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Медведев заявил, что целью Запада на Украине является ее полная оккупация

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал свою оценку действиям сторонников режима Владимира Зеленского в Европе.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал свою оценку действиям сторонников режима Владимира Зеленского в Европе. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на выступление в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Видны истинные цели авторов разного рода инициатив, которые предлагает так называемая Коалиция желающих насчет ввода якобы миротворческих сил на Украину», — обратил внимание Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что подлинным мотивом европейских сторонников киевских элит является создание собственного «оккупационного режима». Как указали в ТАСС, Дмитрий Медведев назвал другим стремлением «Коалиции желающих» провокацию глобального вооруженного конфликта, который приведет к катастрофическим последствиям для всех.

Аналогичную позицию ранее озвучила и Мария Захарова. По мнению официального представителя дипведомства России, на данный момент «Коалицию желающих» де-факто возглавили ведущие функционеры Франции, которые больше других оказывают помощь киевскому режиму.