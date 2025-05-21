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Хабаровск и Фуюань развивают деловое партнерство

Сергей Кравчук обсудил с мэром китайского города планы по строительству гостиниц и запуску бизнес-парка.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске состоялась встреча главы города Сергея Кравчука с официальной делегацией из китайского города Фуюань. На переговорах обсуждали перспективы дальнейшего взаимодействия и реализацию крупных совместных проектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам мэра Хабаровска, партнерство с приграничными территориями Китая помогает развивать город, делает его более привлекательным для инвесторов и туристов.

«Сотрудничество с китайскими партнерами играет важную роль в развитии инфраструктуры и повышении инвестиционной привлекательности Хабаровска», — сказал Сергей Кравчук.

Стороны подтвердили планы по созданию международной территории опережающего развития на острове Большой Уссурийский. Там к 2030 году появятся новые гостиницы, рестораны и деловой центр «Бизнес-парк» — площадка для сотрудничества российских и китайских компаний.

Также в повестке — культурные и образовательные проекты. Ранее подписанный протокол о намерениях включает арт-фестивали, международные конкурсы, онлайн-конференции и другие мероприятия, которые будут проходить в течение года.