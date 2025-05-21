Хабаровск и Фуюань развивают деловое партнерство

В Хабаровске состоялась встреча главы города Сергея Кравчука с официальной делегацией из китайского города Фуюань. На переговорах обсуждали перспективы дальнейшего взаимодействия и реализацию крупных совместных проектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По словам мэра Хабаровска, партнерство с приграничными территориями Китая помогает развивать город, делает его более привлекательным для инвесторов и туристов.
«Сотрудничество с китайскими партнерами играет важную роль в развитии инфраструктуры и повышении инвестиционной привлекательности Хабаровска», — сказал Сергей Кравчук.
Стороны подтвердили планы по созданию международной территории опережающего развития на острове Большой Уссурийский. Там к 2030 году появятся новые гостиницы, рестораны и деловой центр «Бизнес-парк» — площадка для сотрудничества российских и китайских компаний.
Также в повестке — культурные и образовательные проекты. Ранее подписанный протокол о намерениях включает арт-фестивали, международные конкурсы, онлайн-конференции и другие мероприятия, которые будут проходить в течение года.