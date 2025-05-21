Пентагон напугало российское оружие в космосе: о чем речь

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил на слушаниях в Сенате, что Россия якобы разработала и уже применяет в космосе кинетическое оружие. По его словам, в последние годы российская сторона демонстрировала «агрессивные возможности» на орбите, включая запуск объектов, которые якобы можно считать элементами такого оружия.
Салтцмен выразил обеспокоенность тем, что эти технологии потенциально могут быть использованы против американских спутников. На вопрос сенатора о том, считает ли командующий, что у РФ и КНР есть оружие в космосе, генерал ответил утвердительно.
«В последние годы мы наблюдали, как, в частности, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите. Все эти возможности могут быть использованы против спутников», — указал командующий.
Напомним, что подобного рода заявления звучат от США не впервые. Годом ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что Россия запустила в космос спутник, якобы способный атаковать другие аппараты на околоземной орбите.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает против размещения любого оружия в космосе, включая ядерное. Российский лидер отметил, что, слова, которые высказывают некоторые западные деятели относительно наших предполагаемых планов по размещению ядерного оружия в космосе, являются просто вбросами.
Занимающий в то время пост министра обороны Сергей Шойгу также заявлял, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Он также отметил, что сенаторов и конгрессменов не нужно пугать тем, чего не существует. Шойгу считает, что есть другие реальные вещи, которых стоит опасаться и на которые стоит обратить внимание.
Россия и Китай предложили Совбезу ООН проголосовать по поправке к резолюции США и Японии по неразмещению ядерного оружия в космосе. РФ и КНР показалось странным, что документ не учитывает других типов вооружения, подчас также крайне мощных. Поправка Москвы и Пекина предлагала полностью и навсегда предотвратить космическую угрозу.
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя после голосования по российскому проекту резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе указал на то, что США подтвердили свои намерения милитаризации космического пространства.