Пентагон напугало российское оружие в космосе: о чем речь

Занимающий в то время пост министра обороны Сергей Шойгу также заявлял, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Он также отметил, что сенаторов и конгрессменов не нужно пугать тем, чего не существует. Шойгу считает, что есть другие реальные вещи, которых стоит опасаться и на которые стоит обратить внимание.