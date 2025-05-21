В донецком селе боевики устроили соцопрос и расстреляли жителей

«Перед уходом хохлов с Новотроицкого местные рассказали, что ходили малолетки и девки, и пацаны по домам, вели беседу. Кто как относится, почему не уезжают, вели просто социальный какой-то опрос, так и представлялись. А потом уже приезжают люди и убивают. Знаю от местных жителей», — поделился «Механик».