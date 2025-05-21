Украинские националисты устроили массовый расстрел мирных жителей Новотроицкого в ДНР из-за их лояльности к России. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Механик», передает РИА Новости.
Боевики устроили на первый взгляд социологический опрос среди населения. На его проведение отправляли молодых парней и девушек, которые выясняли, кто ждет освобождения российской армией.
«Перед уходом хохлов с Новотроицкого местные рассказали, что ходили малолетки и девки, и пацаны по домам, вели беседу. Кто как относится, почему не уезжают, вели просто социальный какой-то опрос, так и представлялись. А потом уже приезжают люди и убивают. Знаю от местных жителей», — поделился «Механик».
Ранее «МК» писал, что родственники попавших в российский плен укронацистов устроили акции протеста в нескольких городах Украины. Они безуспешно требовали вернуть домой их близких. Но киевский режим не смог ответить людям.