Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что по результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что президент России Владимир Путин в очередной раз всех переиграл.
По его словам, представители европейских стран «утерлись своим ультиматумом, а глава киевского режима Владимир Зеленский — санкциями».
«Президент США Дональд Трамп констатировал, что перемирие возможно только после проведения переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Киева, поскольку — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны РФ, если у них есть успехи на поле боя?» — отметил Дубинский.
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