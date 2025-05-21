В Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров

«Президент США Дональд Трамп констатировал, что перемирие возможно только после проведения переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Киева, поскольку — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны РФ, если у них есть успехи на поле боя?» — отметил Дубинский.