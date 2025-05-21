«Всё вернулось на круги своя»: На Западе объяснили, чем обернулась для Киева и Европы двухчасовая беседа Путина и Трампа

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США. Переговоры начались в 17:00 по московскому времени и продлились несколько часов. Владимир Путин выразил готовность совместно с Украиной разработать меморандум о мирном соглашении. Российский лидер отметил, что документ может включать вопросы прекращения огня и поиска компромиссов.