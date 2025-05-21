«Всё вернулось на круги своя»: На Западе объяснили, чем обернулась для Киева и Европы двухчасовая беседа Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа серьёзно повлиял на политическую ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщает Reuters. По данным агентства, итоги переговоров нанесли удар по позициям Украины и её европейских союзников.
«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя», — говорится в публикации.
Особую тревогу в Киеве вызвали слова американского лидера о возможном сокращении посреднической роли США в урегулировании конфликта. В европейских столицах же с недоумением восприняли отсутствие жестких требований к России со стороны Трампа.
Несмотря на сплочение западных союзников вокруг нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, исход состоявшегося телефонного разговора будет принять особенно трудно, заключают авторы.
Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США. Переговоры начались в 17:00 по московскому времени и продлились несколько часов. Владимир Путин выразил готовность совместно с Украиной разработать меморандум о мирном соглашении. Российский лидер отметил, что документ может включать вопросы прекращения огня и поиска компромиссов.