Reuters: итоги беседы Путина и Трампа нанесли удар по Киеву и союзникам

«Для Украины и её союзников, которые потратили много времени, пытаясь привлечь Трампа на свою сторону, всё вернулось на исходные позиции. Киев также обеспокоен заявлением Трампа о том, что роль США в качестве посредника будет ограничена», — говорится в статье.