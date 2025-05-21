Reuters: итоги беседы Путина и Трампа нанесли удар по Киеву и союзникам

Встреча лидеров России и США нанесла серьёзный урон позициям Европы и Украины в политической сфере, сообщает Reuters.
«Для Украины и её союзников, которые потратили много времени, пытаясь привлечь Трампа на свою сторону, всё вернулось на исходные позиции. Киев также обеспокоен заявлением Трампа о том, что роль США в качестве посредника будет ограничена», — говорится в статье.
Европейские политики были шокированы тем, что Трамп не выдвигал Путину никаких требований, отмечается в материале.
«После того как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины объединились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Однако последствия телефонного разговора будут особенно сложно принять», — заключило агентство.
Ранее Трамп, комментируя итоги телефонной беседы с Путиным, заявил, что Москва и Киев очень скоро начнут переговоры о приостановке боевых действий.