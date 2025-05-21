Полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале сообщил, что требования Европы по Украине не имеют никакого шанса на осуществление.
По его словам, представителям европейских стран необходимо, чтобы у Киева были нерушимые связи с НАТО.
«Североатлантический альянс хочет отправить на Украину своих военных и иметь полный контроль на киевским режимом. Но этого никогда не произойдет, это невозможно», — отметил Макгрегор.
Он уточнил, что в настоящий момент у Европы наблюдаются большие финансовые проблемы, и они не могут предсказать, что произойдет в том случае, если мирный процесс затянется. Именно поэтому различные европейские политики пытаются ставить России ультиматумы, не имеющие ничего общего с реальностью.
Читайте также: Депутат Рады Дубинский: Путин опять всех переиграл.