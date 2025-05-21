Он уточнил, что в настоящий момент у Европы наблюдаются большие финансовые проблемы, и они не могут предсказать, что произойдет в том случае, если мирный процесс затянется. Именно поэтому различные европейские политики пытаются ставить России ультиматумы, не имеющие ничего общего с реальностью.