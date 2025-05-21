Итало-российская палата предложила Мелони обсудить снятие санкций

Собеседник РБК вспоминает два главных пункта «из риторики» бывшего премьер-министра Италии Марио Драги (с февраля 2021-го по июль 2022 года. — РБК) против России: «Первый — то, что связано с энергетикой. “Мы можем покупать газ у кого-то другого, не обязательно покупать у России”. А неделю назад в прессе была статья с его заявлением, что на самом деле Италия не имеет будущего при сегодняшней стоимости энергоресурсов. Соответственно, у меня вопрос: “А раньше вы не могли подумать об этом? Ведь эти санкции были введены, когда вы были премьер-министром”. Второй пункт касался возможностей для итальянских компаний перенаправить выпадающие от экспорта в Россию объемы в США, в том числе с финансированием со стороны правительства: “У нас есть агентство по развитию экспорта ICE (Italian Trade Agency) — оно помогало и финансировало государственными деньгами перестройку сети дистрибуции для компаний, которые до этого поставляли товары в Россию, чтобы они теперь экспортировали в США. У этой политики, как мы видим, тоже “хороший” результат”.