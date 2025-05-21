Итало-российская палата предложила Мелони обсудить снятие санкций

«Две недели назад я просил аппарат премьер-министра [Италии] обсудить эти важные моменты во взаимоотношениях между Италией и Россией, чтобы наше правительство знало о готовности торговой палаты участвовать в этом процессе — хотя бы для анализа, какого уровня санкции можно снять в приоритетном порядке и какой эффект каждая ограничительная мера реально может дать для развития экономики Италии», — рассказал в интервью РБК Венченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты.
Так он прокомментировал инициативу своего «коллеги» — главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи: как стало известно в марте, руководитель делового бизнес-сообщества подготовил white paper для властей США — доклад, содержащий предложения по снятию санкций с России. В первую очередь речь шла об «авиационных» санкциях, запрещающих обслуживание западных пассажирских самолетов в России и поставку авиазапчастей.
«Между американской и итало-российской торговыми палатами всегда были отношения, мы часто общаемся, — рассказал Трани. — На самом деле я очень поддерживаю шаги, которые сейчас продвигает Роберт. Особенно это касается снятия санкций по авиационному направлению. Потому что ограничения в авиации — это, с моей точки зрения, очень грубые санкции, нацеленные на убийство населения, которое использует гражданские авиалинии. В случае, если что-то произойдет, ответственность больно ляжет на те страны, которые ввели эти санкции. Поэтому я очень поддерживаю инициативу по их снятию».
По словам Трани, раньше экспорт из Италии в Россию оценивался в €8−9 млрд в год: «Сегодня мы экспортируем около €4 млрд — мы потеряли половину. И это в то время, когда существует таможенная пошлина на экспорт товаров в США».
Собеседник РБК вспоминает два главных пункта «из риторики» бывшего премьер-министра Италии Марио Драги (с февраля 2021-го по июль 2022 года. — РБК) против России: «Первый — то, что связано с энергетикой. “Мы можем покупать газ у кого-то другого, не обязательно покупать у России”. А неделю назад в прессе была статья с его заявлением, что на самом деле Италия не имеет будущего при сегодняшней стоимости энергоресурсов. Соответственно, у меня вопрос: “А раньше вы не могли подумать об этом? Ведь эти санкции были введены, когда вы были премьер-министром”. Второй пункт касался возможностей для итальянских компаний перенаправить выпадающие от экспорта в Россию объемы в США, в том числе с финансированием со стороны правительства: “У нас есть агентство по развитию экспорта ICE (Italian Trade Agency) — оно помогало и финансировало государственными деньгами перестройку сети дистрибуции для компаний, которые до этого поставляли товары в Россию, чтобы они теперь экспортировали в США. У этой политики, как мы видим, тоже “хороший” результат”.
Экономика должна быть основана «на нормальных дружеских отношениях между разными странами», уверен Трани. По его словам, «нужно сосредоточиться на том, чтобы эти отношения были хорошими»: «Политические связи основаны на бизнесе. Чем сильнее будет бизнес, тем лучше будут эти связи. Поэтому, когда какое-то правительство решает через санкции полностью закрыть бизнес-отношения с другими странами, это противоречит логике развития здоровой экономики».