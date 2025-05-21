Казахстан ускоряет модернизацию транспортной инфраструктуры

Одним из центральных вопросов стало развитие казахстанско-китайского пункта пропуска «Нур Жолы». Здесь ведутся активные работы по расширению логистических мощностей, внедрению цифровых технологий и строительству объездной дороги для негабаритных грузов. До конца года планируется завершение всех работ, что позволит значительно увеличить пропускную способность и придать дополнительный импульс торговле с Китаем. Также рассматривается вопрос перехода на круглосуточный режим работы и увеличения приёма автотранспорта.