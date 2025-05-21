NYT: Трамп заявил Зеленскому, что Киев и Москва должны сами решить конфликт

Сообщается, что американский лидер сделал такое заявление во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими руководителями стран Европы. По словам источников, Трамп также отступил от своих угроз присоединиться к новым антироссийским санкциям. Европейские чиновники считают, что им не следует ждать, что в ближайшее время США введут новые ограничения против Москвы.