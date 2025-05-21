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NYT: Трамп заявил Зеленскому, что Киев и Москва должны сами решить конфликт

Европейские чиновники считают, что им не следует ждать, что США введут новые ограничения против Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что России и Украине придется самим найти решение конфликта, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что американский лидер сделал такое заявление во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими руководителями стран Европы. По словам источников, Трамп также отступил от своих угроз присоединиться к новым антироссийским санкциям. Европейские чиновники считают, что им не следует ждать, что в ближайшее время США введут новые ограничения против Москвы.

Ранее сообщалось, что Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении антироссийских санкций.

Телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 19 мая.