NYT: Трамп заявил Зеленскому, что Киев и Москва должны сами решить конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что России и Украине придется самим найти решение конфликта, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что американский лидер сделал такое заявление во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими руководителями стран Европы. По словам источников, Трамп также отступил от своих угроз присоединиться к новым антироссийским санкциям. Европейские чиновники считают, что им не следует ждать, что в ближайшее время США введут новые ограничения против Москвы.
Ранее сообщалось, что Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении антироссийских санкций.
Телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 19 мая.