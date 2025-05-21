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В Армении радикалы хотели «встретить протестом» Лаврова, но все перепутали

Желавшие провести антироссийскую акцию демонстранты политического движения «За республику» не смогли опознать в аэропорту Еревана кортеж главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Желавшие провести антироссийскую акцию демонстранты политического движения «За республику» не смогли опознать в аэропорту Еревана кортеж главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

На данный момент известно, что представители маргинальной оппозиции случайно вышли с плакатами к автомобилям делегации Азиза Насирзаде — руководителя военного ведомства Исламской Республики Иран. Как указали в ТАСС, демонстранты, оставаясь в неведении, выложили в Интернет видео «Лаврова встретили протестом в Ереване».

К сожалению, эти радикалы не являются единственными сторонниками антироссийских предубеждений в Армении. Ранее, 9 мая, начальника командно-штабного института Военной академии Арцрун Ованнисян выступил с ложными заявлениями относительно сценария «воссоздания единой Армении» в случае победы нацистских преступников в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, несмотря на маргинальные провокации, Сергей Лавров продолжает исполнять свои обязанности главы российского МИД. Ранее дипломат подвел итоги телефонных переговоров Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.