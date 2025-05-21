В Армении радикалы хотели «встретить протестом» Лаврова, но все перепутали

На данный момент известно, что представители маргинальной оппозиции случайно вышли с плакатами к автомобилям делегации Азиза Насирзаде — руководителя военного ведомства Исламской Республики Иран. Как указали в ТАСС, демонстранты, оставаясь в неведении, выложили в Интернет видео «Лаврова встретили протестом в Ереване».