Странно избранный президент Румынии хочет усидеть на двух стульях

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан назвал идею отправки войск страны на Украину неуместной. Он не хочет усложнять и без того напряженные отношения с Россией, сообщает издание Politico.
«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — подчеркнул политик.
При этом Дан считает, что усилия европейских стран по обеспечению безопасности в регионе необходимы. И добавил, что одновременно с этим хотел бы сохранить надежные отношения с США.
Ранее «МК» писал, что основатель Telegram Павел Дуров сказал, что готов приехать в Румынию и в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс.