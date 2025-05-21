Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Странно избранный президент Румынии хочет усидеть на двух стульях

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан назвал идею отправки войск страны на Украину неуместной.

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан назвал идею отправки войск страны на Украину неуместной. Он не хочет усложнять и без того напряженные отношения с Россией, сообщает издание Politico.

«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — подчеркнул политик.

При этом Дан считает, что усилия европейских стран по обеспечению безопасности в регионе необходимы. И добавил, что одновременно с этим хотел бы сохранить надежные отношения с США.

Ранее «МК» писал, что основатель Telegram Павел Дуров сказал, что готов приехать в Румынию и в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс.