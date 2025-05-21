Главу Кировского района Новосибирска оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Главу администрации Кировского района Новосибирска Андрея Выходцева привлекли к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения гражданина. Об этом в среду, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки соблюдения чиновниками порядка рассмотрения обращений жителей было установлено, что в районную администрацию обратилась женщина с письменным заявлением по ряду вопросов.
Однако по результатам рассмотрения её заявления ответа по существу поставленных вопросов она не получила. Фактически доводы её обращения рассмотрены не были.
В связи с этим прокурор района возбудил в отношении виновного лица административное дело, по которому Кировский районный суд назначил главе администрации штраф, сумму которого в прокуратуре не назвали.
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