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Главу Кировского района Новосибирска оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Административное дело было возбуждено после прокурорской проверки.

Источник: РИА "Новости"

Главу администрации Кировского района Новосибирска Андрея Выходцева привлекли к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения гражданина. Об этом в среду, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки соблюдения чиновниками порядка рассмотрения обращений жителей было установлено, что в районную администрацию обратилась женщина с письменным заявлением по ряду вопросов.

Однако по результатам рассмотрения её заявления ответа по существу поставленных вопросов она не получила. Фактически доводы её обращения рассмотрены не были.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении виновного лица административное дело, по которому Кировский районный суд назначил главе администрации штраф, сумму которого в прокуратуре не назвали.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что за продажу хороших оценок экс-преподавателя СГУПС оштрафовали на 2,4 млн рублей.