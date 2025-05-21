В Минобороны показали точный артиллерийский удар по опорнику ВСУ

А ранее в Минобороны сообщили об уничтожении живой силы и бронированной техники российскими штурмовиками Су-25 в зоне действий группировки «Восток». По словам одного из пилотов, экипаж преодолел систему противовоздушной обороны и провёл точечное поражение цели.