Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына, отметил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Источник: Аргументы и факты

В МИД России сообщили, что в ближайшее время состоится визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

«Я подтверждаю, что глава КНДР получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить нашу страну с официальным визитом. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров», — сказал Руденко.

Он отметил, что пока ещё рано говорить о конкретных датах, но Россия надеется, что визит состоится.

Ранее Руденко также рассказал, что в Москве рассматривают возможность организации визита главы МИД России Сергея Лаврова для продолжения диалога с КНДР по вопросам стратегического сотрудничества.