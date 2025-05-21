МИД: Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

«Я подтверждаю, что глава КНДР получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить нашу страну с официальным визитом. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров», — сказал Руденко.