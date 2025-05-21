МИД: Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

В МИД России сообщили, что в ближайшее время состоится визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
«Я подтверждаю, что глава КНДР получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить нашу страну с официальным визитом. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров», — сказал Руденко.
Он отметил, что пока ещё рано говорить о конкретных датах, но Россия надеется, что визит состоится.
Ранее Руденко также рассказал, что в Москве рассматривают возможность организации визита главы МИД России Сергея Лаврова для продолжения диалога с КНДР по вопросам стратегического сотрудничества.