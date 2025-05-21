«За спиной дрона»: штурмовик рассказал о новой спецмаскировке ВС России

Командир подразделения штурмовиков Вооруженных сил России Шамиль Раджабов рассказал об успешном применении антидроновых маскировочных костюмов в ходе освобождения села Новоалександровка от боевиков ВСУ. Подробностями офицер поделился в видео, опубликованном ТАСС.
«Порой даже водили группы посреди белого дня и прямо через поле, потому что противник понимал, что это глупо и мы так не будем делать. А мы в это время, грубо говоря, за спиной дрона проводили группы…», — процитировали Шамиля Раджабова в ТАСС.
Командир отметил, что данная тактика позволила передислоцировать в тыловой участок необходимое количество российских штурмовиков для успешного наступления на рубежи киевских радикалов и зачистки Новоалександровки.
Применение маскировочных костюмов, которые детекторы тепла ВСУ практически не улавливают, далеко не единственное тактически верное решение бойцов ВС России. Ранее в эксклюзивной беседе с «МК» солдаты десантно-штурмового полка группировки «Днепр» рассказали о создании подземного комплекса для отдыха и досуга сослуживцев.