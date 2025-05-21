В МИД рассказали о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

Ранее «МК» писал, что Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных государств. Лидер Северной Кореи отметил, что если «прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей» о военном нападении на РФ, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.