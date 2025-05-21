В МИД рассказали о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

В России ожидают официального визита лидера КНДР Ким Чен Ына, и Кремль обязательно согласует эту встречу. Но сегодня пока нет конкретных дат посещения им Москвы, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.
«Я подтверждаю, что председатель государственных дел КНДР имеет приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию, и мы надеемся, что по дипломатическому каналу мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров», — рассказал дипломат.
Руденко отметил, что российское правительство надеется, что данная встреча будет реализована. Параллельно же согласовывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. Это необходимо для продолжения стратегического партнерства, отметил дипломат.
Ранее «МК» писал, что Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных государств. Лидер Северной Кореи отметил, что если «прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей» о военном нападении на РФ, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.