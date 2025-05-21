Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство

По итогам состоявшихся в Будапеште переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию об установлении отношений расширенного стратегического партнерства.
Также в присутствии лидеров состоялся обмен принятыми межправительственными и межведомственными документами. В их числе Договор об экстрадиции, Соглашение о сотрудничестве в сфере изменения климата, межведомственные договоренности в области управления природными катастрофами, о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, мирного атома и другие.
В ходе переговоров Мирзиёева и Орбана отмечена важность доведения объемов товарооборота на первом этапе до €500 млн, в том числе за счет возможностей импортозамещения и статуса «GSP+».
Текущий портфель совместных инвестиционных проектов составляет $500 млн. К нынешнему визиту подготовлены новые проекты еще на €1,5 млрд.
Также предложено:
- возобновить деятельность Узбекско-Венгерского Делового совета и в ближайшее время провести его очередное заседание с широким вовлечением бизнеса;
- объявить 2026-й Годом узбекской и венгерской культуры. В настоящее время идет подготовка к постановке балета «Лазги» на сцене Государственного оперного театра Венгрии и проведению выставки узбекской культуры в Этнографическом музее Будапешта;
- провести в этом году в Ташкенте третий узбекско-венгерский Форум ректоров.
Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.