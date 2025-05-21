Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство

Также в присутствии лидеров состоялся обмен принятыми межправительственными и межведомственными документами. В их числе Договор об экстрадиции, Соглашение о сотрудничестве в сфере изменения климата, межведомственные договоренности в области управления природными катастрофами, о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, мирного атома и другие.