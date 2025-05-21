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Лидеры Узбекистана и Венгрии установили расширенное стратегическое партнерство

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Узбекистан и Венгрия установили расширенное стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

По итогам состоявшихся в Будапеште переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию об установлении отношений расширенного стратегического партнерства.

говорится в сообщении

Также в присутствии лидеров состоялся обмен принятыми межправительственными и межведомственными документами. В их числе Договор об экстрадиции, Соглашение о сотрудничестве в сфере изменения климата, межведомственные договоренности в области управления природными катастрофами, о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, мирного атома и другие.

В ходе переговоров Мирзиёева и Орбана отмечена важность доведения объемов товарооборота на первом этапе до €500 млн, в том числе за счет возможностей импортозамещения и статуса «GSP+».

Текущий портфель совместных инвестиционных проектов составляет $500 млн. К нынешнему визиту подготовлены новые проекты еще на €1,5 млрд.

Также предложено:

  • возобновить деятельность Узбекско-Венгерского Делового совета и в ближайшее время провести его очередное заседание с широким вовлечением бизнеса;
  • объявить 2026-й Годом узбекской и венгерской культуры. В настоящее время идет подготовка к постановке балета «Лазги» на сцене Государственного оперного театра Венгрии и проведению выставки узбекской культуры в Этнографическом музее Будапешта;
  • провести в этом году в Ташкенте третий узбекско-венгерский Форум ректоров.

Напомним, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится в этой стране с официальным визитом.