МИД Беларуси отверг обвинения Польши в провоцировании нелегальной миграции в ЕС

В МИД заметили, что и далее остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в Европейский союз через средиземноморский, балканский и другие маршруты — мигранты, которых нужно спасать и принимать, а несколько тысяч, которые попадают на территорию Евросоюза через Беларусь, — «это “инструментализируемые” мигранты, которых можно убивать и калечить на границе».