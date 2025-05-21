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МИД Беларуси отверг обвинения Польши в провоцировании нелегальной миграции в ЕС

МИД Беларуси ответил Польше на обвинения в провоцировании нелегальной миграции.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси отверг обвинения Польши в провоцировании нелегальной миграции в ЕС. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории ЕС, проникают туда через территорию Беларуси», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что с белорусской стороны неоднократно предлагалось и предлагается соседним странам — членам Евросоюза вернуться к нормальному профессиональному сотрудничеству, касающемуся противодействия данному глобальному вызову.

В МИД заметили, что и далее остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в Европейский союз через средиземноморский, балканский и другие маршруты — мигранты, которых нужно спасать и принимать, а несколько тысяч, которые попадают на территорию Евросоюза через Беларусь, — «это “инструментализируемые” мигранты, которых можно убивать и калечить на границе».

В ведомстве также уточнили, что вместо того, чтобы совместно регулировать как легальную, так и нелегальную миграцию, соседние страны Евросоюза стали возводить сотни километров стен из колючей проволоки вдоль границы. Беларусь снова призывает отказаться от необоснованного и политически мотивированного курса на обвинение страны в инструментализации миграции.

Кроме того, белорусская сторона призывает вернуться к нормальному диалогу, который касается общемировой миграционной проблематики, в первую очередь, в интересах обеспечения прав мигрантов.

Ранее Литва подала в суд на Беларусь из-за миграционного кризиса.

Тем временем СМИ сообщили, что Евросоюз намерен сократить дипломатов в странах, это затронет и Беларусь.

Вместе с тем МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси.