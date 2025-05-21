Бойцы РФ обманывали БПЛА с помощью спецодежды, освобождая Новоалександровку

Российские военные использовали антидроновые костюмы и заходили «за спину» украинским беспилотникам при освобождении села Новоалександровка в ДНР. Об этом рассказал командир штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиль Раджабов.
«Мы водили их только ночью, когда противник не особо ведет контроль с воздуха. Даже водили группы посреди белого дня и прямо через поле, потому что противник понимал, что это глупо и мы так делать не будем. А мы в это время, грубо говоря, за спиной беспилотника проводили группы, накапливались, накопили необходимые группы и потом проводили зачистку и штурмовали позиции», — говорит военнослужащий на обнародованном Минобороны РФ видео.
Антидроновые костюмы сделали бойцов почти невидимыми для тепловизоров ВСУ в темное время суток, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что один из российских военных, Иван Полозин, отбил украинский дрон в Новоалександровке рукой, спасая сослуживцев.
Минобороны РФ объявило об освобождении донецкого села в прошлый четверг, 15 мая.