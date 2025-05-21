Бойцы РФ обманывали БПЛА с помощью спецодежды, освобождая Новоалександровку

«Мы водили их только ночью, когда противник не особо ведет контроль с воздуха. Даже водили группы посреди белого дня и прямо через поле, потому что противник понимал, что это глупо и мы так делать не будем. А мы в это время, грубо говоря, за спиной беспилотника проводили группы, накапливались, накопили необходимые группы и потом проводили зачистку и штурмовали позиции», — говорит военнослужащий на обнародованном Минобороны РФ видео.