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Бойцы РФ обманывали БПЛА с помощью спецодежды, освобождая Новоалександровку

Российские военные использовали антидроновые костюмы и заходили «за спину» украинским беспилотникам.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные использовали антидроновые костюмы и заходили «за спину» украинским беспилотникам при освобождении села Новоалександровка в ДНР. Об этом рассказал командир штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиль Раджабов.

«Мы водили их только ночью, когда противник не особо ведет контроль с воздуха. Даже водили группы посреди белого дня и прямо через поле, потому что противник понимал, что это глупо и мы так делать не будем. А мы в это время, грубо говоря, за спиной беспилотника проводили группы, накапливались, накопили необходимые группы и потом проводили зачистку и штурмовали позиции», — говорит военнослужащий на обнародованном Минобороны РФ видео.

Антидроновые костюмы сделали бойцов почти невидимыми для тепловизоров ВСУ в темное время суток, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что один из российских военных, Иван Полозин, отбил украинский дрон в Новоалександровке рукой, спасая сослуживцев.

Минобороны РФ объявило об освобождении донецкого села в прошлый четверг, 15 мая.