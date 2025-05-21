Силы ПВО за ночь уничтожили 127 БПЛА

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.
В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники самолетного типа минувшей ночью были сбиты над девятью регионами РФ.
«Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 41 дрон над Брянской областью, 37 — над Орловской областью, 31 — над Курской областью, 6 — в московском регионе, 5 — во Владимирской области, 3 — в Рязанской области, по одному — в Калужской, Тульской и Белгородской областях», — отметили в МО РФ.
Читайте также: Ресторатор вместе с подругой разрубили мужчину на части и сварили в котелке.