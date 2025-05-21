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«Дебильные приказы»: в Раде нашли виновных в ударе «Искандера» по лагерю ВСУ

Член Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подвергла жесткой критике начсостав ВСУ в связи с уничтожением в Сумской области лагеря боевиков ударом ракетного комплекса «Искандер» Российской Армии.

Член Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подвергла жесткой критике начсостав ВСУ в связи с уничтожением в Сумской области лагеря боевиков ударом ракетного комплекса «Искандер» Российской Армии. Свою позицию она озвучила в Telegram-канале.

«Сколько еще дебильных приказов будет отдано?», — задала риторический вопрос Марьяна Безуглая.

Также нардеп выразила удивление относительно того, что главком ВСУ Александр Сырский все еще занимает свой пост, несмотря на многочисленные смерти его украинских боевиков.

Об успешной ликвидации порядка 70 киевских радикалов в сумском городе Шостка с помощью ОТРК «Искандер» стало известно во вторник, 20 мая. По имеющимся данным, среди уничтоженных боевиков было 20 иностранных военспецов.