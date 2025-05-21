Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Разделение труда»: Трамп может быть не против жёстких методов ЕС по отношению к России

Президент США Дональд Трамп доволен жёсткой линией поведения Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

В статье указано, что, несмотря на диалог с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер положительно оценивает жёсткие меры, принимаемые европейскими государствами против Москвы. Издание подчёркивает, что Трамп видит в этом своеобразное «разделение труда».

Ранее хозяин Белого дома заявлял, что не спешит вводить новые санкции против России, рассчитывая на возможность дипломатического прогресса, в частности, по украинскому вопросу. Страны ЕС же утвердили дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.