«Разделение труда»: Трамп может быть не против жёстких методов ЕС по отношению к России

В статье указано, что, несмотря на диалог с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер положительно оценивает жёсткие меры, принимаемые европейскими государствами против Москвы. Издание подчёркивает, что Трамп видит в этом своеобразное «разделение труда».