Беларусь не согласна с обвинениями в инструментализации миграции

Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории ЕС, проникают туда через территорию Беларуси.
Он напомнил, что Минск предлагал и предлагает государствам ЕС, соседствующим с Беларусью, вернуться к профессиональному сотрудничеству по противодействию миграции.
Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, — это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, — это «инструментализируемые» мигранты, которых можно убивать и калечить на границе.
Дипломат подчеркнул: вместо того, чтобы совместно регулировать миграцию, страны-соседки начали возводить километры заграждений из колючей проволоки вдоль границы, а это не является эффективным решением проблемы.
Он напомнил, что в ноябре 2024 года в Минске прошла международная конференция по противодействию миграции. В работе конференции приняли участие представители более 30 стран, однако участники от Польши не приехали.
Белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев на свою территорию из соседних стран Евросоюза. По данным Госпогранкомитета, с 2021 года на границе Беларуси и ЕС в общей сложности погибло как минимум 73 беженца.