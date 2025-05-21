Беларусь не согласна с обвинениями в инструментализации миграции

Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, — это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, — это «инструментализируемые» мигранты, которых можно убивать и калечить на границе.