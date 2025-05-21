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Обыски проходят в Минздраве Красноярского края

Следователи нагрянули с обысками в министерство здравоохранения Красноярского края в рамках возбужденного дела о халатности.

Источник: РИА "Новости"

21 мая следователи нагрянули с обысками в министерство здравоохранения Красноярского края. Оперативные действия проходят в рамках уголовного дела о халатности, пояснили в ГСУ.

Напомним, поводом для его возбуждения стали жалобы красноярцев на то, что уполномоченные органы отказывают в выдаче льготных жизненно необходимых лекарств и не принимают мер к исправлению сложившейся ситуации.

Предварительно было установлено, что в период до 25 февраля неустановленные чиновники, ответственные за лекарственное обеспечение в регионе, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности.

«Они не определили на 2025 год потребности и объем лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для граждан, страдающих орфанными заболеваниями. В результате закупки указанных препаратов были проведены в ненадлежащем объеме, что повлекло необеспечение пациентов жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, предоставляемыми на льготных условиях», — рассказали в следственном управлении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.