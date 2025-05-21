Обыски проходят в Минздраве Красноярского края

«Они не определили на 2025 год потребности и объем лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для граждан, страдающих орфанными заболеваниями. В результате закупки указанных препаратов были проведены в ненадлежащем объеме, что повлекло необеспечение пациентов жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, предоставляемыми на льготных условиях», — рассказали в следственном управлении.