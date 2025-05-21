Захарова жестко ответила Зеленскому на мечты о личной встрече с Путиным в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав российской делегации для переговоров в Стамбуле был официально объявлен заранее. Дипломат назвала ожидания личного приезда президента Владимира Путина «больной фантазией» главы киевского режима Владимира Зеленского.
Напомним, российскую делегацию, состав которой утвердил лично российский лидер, возглавил помощник президента Владимир Мединский. В команду также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.