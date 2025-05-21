Захарова жестко ответила Зеленскому на мечты о личной встрече с Путиным в Стамбуле

Напомним, российскую делегацию, состав которой утвердил лично российский лидер, возглавил помощник президента Владимир Мединский. В команду также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.