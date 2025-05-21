Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова жестко ответила Зеленскому на мечты о личной встрече с Путиным в Стамбуле

Захарова назвала больной фантазией Зеленского ожидание Путина в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав российской делегации для переговоров в Стамбуле был официально объявлен заранее. Дипломат назвала ожидания личного приезда президента Владимира Путина «больной фантазией» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, российскую делегацию, состав которой утвердил лично российский лидер, возглавил помощник президента Владимир Мединский. В команду также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.