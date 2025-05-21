Сотрудники регионального Управления Федерально службы безопасности России задержали жительницу Донецка по обвинению в спонсировании боевиков ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«Мне просто не хватало смекалки, на что эти деньги потратить. Я являлась украинской патриоткой, ярый националист была…», — процитировали правонарушительницу на РИА Новости.
Фигурант дела о госизмене признала вину в финансировании радикалов ВСУ и выразила раскаяние в совершенном преступлении. Женщина добавила, что готова понести ответственность.
Стремление некоторых маргинальных элементов тратить личные средства на поддержку киевских элит все также продолжает удивлять. В начале мая текущего года стало известно о собственнике банного бизнеса на Крымском полуострове, который тратил свою прибыль на нужды украинских неонацистов.