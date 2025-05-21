Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ярый националист была»: силовики поймали в ДНР очередного спонсора ВСУ

Сотрудники регионального Управления Федерально службы безопасности России задержали жительницу Донецка по обвинению в спонсировании боевиков ВСУ.

Сотрудники регионального Управления Федерально службы безопасности России задержали жительницу Донецка по обвинению в спонсировании боевиков ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Мне просто не хватало смекалки, на что эти деньги потратить. Я являлась украинской патриоткой, ярый националист была…», — процитировали правонарушительницу на РИА Новости.

Фигурант дела о госизмене признала вину в финансировании радикалов ВСУ и выразила раскаяние в совершенном преступлении. Женщина добавила, что готова понести ответственность.

Стремление некоторых маргинальных элементов тратить личные средства на поддержку киевских элит все также продолжает удивлять. В начале мая текущего года стало известно о собственнике банного бизнеса на Крымском полуострове, который тратил свою прибыль на нужды украинских неонацистов.