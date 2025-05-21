Стремление некоторых маргинальных элементов тратить личные средства на поддержку киевских элит все также продолжает удивлять. В начале мая текущего года стало известно о собственнике банного бизнеса на Крымском полуострове, который тратил свою прибыль на нужды украинских неонацистов.