В Ростове-на-Дону назначили и.о. представителя МИД

Новым исполняющим обязанности представителя МИД России в Ростове-на-Дону назначена Елена Федотова. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.
Известно, что Елена Федотова родилась в Ростове-на-Дону. В 2005 году она окончила Ростовский государственный университет, а в 2014 получила диплом Российского университета дружбы народов в Москве.
Ранее занимала руководящие должности в Южном федеральном университете. Возглавляла управление международного сотрудничества в минэкономразвития Ростовской области.
Последняя должность — заместитель министра экономического развития региона по вопросам международного сотрудничества и туризма.