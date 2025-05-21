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В Ростове-на-Дону назначили и.о. представителя МИД

Елена Федотова стала и.о. представителя МИД в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Новым исполняющим обязанности представителя МИД России в Ростове-на-Дону назначена Елена Федотова. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

Известно, что Елена Федотова родилась в Ростове-на-Дону. В 2005 году она окончила Ростовский государственный университет, а в 2014 получила диплом Российского университета дружбы народов в Москве.

Ранее занимала руководящие должности в Южном федеральном университете. Возглавляла управление международного сотрудничества в минэкономразвития Ростовской области.

Последняя должность — заместитель министра экономического развития региона по вопросам международного сотрудничества и туризма.